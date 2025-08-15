Можна буде грати від першої/третьої особи та проникати у свідомість людей.

На YouTube-каналі PlayStation вийшов геймплейний трейлер Neo Berlin 2087 – екшен-RPG у стилі кіберпанку від студії Elysium Game. Відео, судячи з усього, приготували до виставки Gamescom 2025, але вирішили не чекати її початку.

Події гри розгорнуться у футуристичному Берліні. За сюжетом після вбивства глави місцевого поліцейського управління детектив Нола повинен знайти і захистити дочку вбитого – дівчину на ім'я Наталі. Свій голос персонажу подарував актор озвучення Адама Дженсена з Deus Ex: Human Revolution і Mankind Divided.

Усі звичні складові кіберпанку на місці: багато неону, імпланти, корпорації, нерівність, змови і постійні війни всіх з усіма. Судячи з кадрів із ролика, можна буде грати від 1-ї і 3-ї особи, а також проникати у свідомість людей, витягуючи з їхніх думок потрібну інформацію.

Відео дня

Дебютний трейлер гри показали ще 2023-го, але тоді його розкритикували, вказавши на графічні артефакти і нудний геймплей. Новий ролик теж сподобався не всім – дехто порівнює екшен-RPG із невдалою MindsEye.

Реліз Neo Berlin 2087 відбудеться на ПК у Steam, PS5 і Xbox Series X|S, але терміни виходу невідомі.

А тим часом Cyberpunk 2077 через п'ять років продовжує отримувати оновлення. Патч 2.3, випущений у липні, додав у гру нові машини та невеликі квести для їх відкриття, автопілот і розширений фоторежим.

Як УНІАН уже писав, геймери в захваті від трейлера нової фентезійної RPG у дусі Dark Messiah. Гра з'явиться в ранньому доступі Steam уже цієї зими.

