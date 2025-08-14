Аналітики вважають, що вся індустрія перейде на нові ціни після виходу GTA VI.

Шон Лейден, який у минулому обіймав посаду голови PlayStation Studios, переконаний у неминучому зростанні цін на ігри. Протягом останніх 20 років компаніям вдавалося утримувати базову вартість ігор на одному рівні – незважаючи на інфляцію та постійно зростаючі витрати на їхню розробку. Проте, за його словами, переломний момент уже поруч: створення ігор обходиться занадто дорого, і цей ризикований крок доведеться рано чи пізно зробити.

"Вартість розробки занадто висока. Якщо на створення проєкту йде понад $200 мільйона, ваша маржа буде вкрай малою, хіба що ви продасте 25 млн копій. Але якщо ви не Rockstar, розраховувати на такі цифри не варто" – заявив Лейден в інтерв'ю GamesIndustry.

Великі гравці індустрії бояться підвищити ціну на свою продукцію і втратити аудиторію, тому намагаються заробляти на преміальних виданнях і мікротранзакціях. А часом і зовсім жертвують частиною операційного доходу і прибутку.

Власне, коли розробка ААА-гри обходиться в 200-250 мільйонів доларів, видавці вважають за краще не ризикувати. Звідси – нескінченний потік сиквелів і клонів успішних хітів, а свіжі ідеї відправляються на дальню полицю.

Проте, початок уже покладено. Nintendo стала першою компанією, яка підняла планку до $80 за гру. Готова підняти ціну і Microsoft, але гравці поки що цьому противляться: корпорації навіть довелося знизити вартість The Outer Worlds 2 до $70 після масової критики в інтернеті.

Аналітики прогнозують і високу ціну для GTA VI – аж до $100. Є думка, що вся індустрія перейде на нові ціни після її виходу. 2020 року саме Take-Two (власник Rockstar Games) одним із перших зважився на підвищення базової ціни з 60 до 70 доларів, по суті підштовхнувши інших видавців.

