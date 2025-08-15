Захід розпочався 14 серпня і триватиме до 21 серпня включно.

У Steam стартував Ukrainian Games Festival 2025, в рамках якого представлені ігри від українських розробників. Користувачі можуть познайомитися з прийдешніми новинками, зробити покупки зі знижками та спробувати демоверсії.

Наприклад, у розділі демоверсій представлені такі ігри, як Train Planet, "Туконі: Хранителі Лісу", Shards of the Realm, Remote Reaper: FPV Drone і "Лавандове Поле".

У рамках акції представлено близько двохсот ігор, як від відомих студій, так і від самостійних розробників. А найголовніше, що покупкою ви зможете підтримати український геймдев. Найкращі пропозиції на розпродажі:

Відео дня

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (знижка 30%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 581 грн (знижка 30%)

Metro Exodus – 159 грн (знижка 80%)

Metro Saga Bundle – 277 грн (знижка 22%)

Sherlock Holmes Chapter One – 104 грн (знижка 85%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 49 грн (знижка 90%)

The Sinking City Remastered – 330 грн (знижка 70%)

BIGFOOT – 239 грн (знижка 20%)

STONKS-9800: Симулятор фондового ринку – 100 грн (знижка 33%)

Cradle – 42 грн (знижка 80%)

Фестиваль триватиме до 21 серпня.

Паралельно в Epic Games Store дарують високооцінену гру з українським перекладом. Це чорно-біла головоломка з 97% позитивних відгуків від гравців.

Нагадаємо, днями GSC анонсувала купу свіжого контенту для Stalker 2, включно з новими аномаліями, завданнями, погодними умовами та рівнем складності. Усе це розробники планують додати в гру до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: