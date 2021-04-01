Творці екранізації не захотіли стикатися в прокаті зі стрічкою Marvel "Шанґ-Чі та легенда десяти кілець", яка вийде у вересні.

Прем'єру фільму Resident Evil: Welcome to Raccoon City, знятого за мотивами однойменної зомбі-гри перенесли з 3 вересня на 24 листопада 2021 року.

Як повідомляє видання Deadline, відкласти вихід нової екранізації гри творці вирішили після того, як Disney пересунув на вересень прем'єру картини "Шанґ-Чі та легенда десяти кілець", яка стане 25-ю за рахунком стрічкою кінематографічного всесвіту Marvel.

При цьому в листопаді фільм Resident Evil також зіштовхнеться із серйозним конкурентом в особі картини "Будинок Гуччі", в якому знялися Леді Гага, Аль Пачіно, Джаред Лето та Роберт Де Ніро.

Подробиці фільму Resident Evil

За словами режисера і сценариста стрічки Йоганнеса Робертса ("Синя безодня","По той бік дверей"), нова екранізація буде заснована на перших двох частинах Resident Evil, і розповість про початок зомбі-епідемії в місті Раккун-Сіті. Дії картини розгорнуться у 1998 році, а основні події відбуватимуться в маєтку Спенсера, де проходили таємні експерименти над людьми, і в поліцейській дільниці міста.

У фільмі зіграли:

Кая Скоделаріо ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара") у ролі Клер Редфілд;

Роббі Амелл ("Завантаження") в ролі Кріса Редфілда;

Ханна Джон-Кеймен ("Людина-мураха і Оса") в ролі Джилл Валентайн;

Еван Джогіа ("Zомбіленд: Контрольний постріл") в ролі Леона Кеннеді;

Том Хоппер ("Академія Амбрелла") в ролі Альберта Вескера;

Ніл Макдонаф ("Відчайдушні домогосподарки") в ролі Вільяма Біркіна;

Нова екранізація не буде пов'язана з попередніми фільмами "Оселя зла", в яких знімалася Мілла Йовович.

Нагадаємо, що окремо від нової екранізації на екрани вийде ще й серіал за Resident Evil. Його виробництвом займається стрімінгова платформа Netflix. У шоу буде 8 епізодів, а сюжет розгорнеться у двох часових лініях.

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Автор: Сергій Коршунов