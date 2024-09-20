Якщо вірити останнім звісткам, наступник Switch вийде не раніше квітня 2025 року.

Оригінальна Switch вийшла у 2017 році. Nintendo вже офіційно оголосила, що анонс наступника Switch відбудеться в поточному фінансовому році, тобто до березня 2025 року.

Між тим днями в мережі стався великий витік щодо Switch 2. Користувач виклав фото і рендери нової "портативки" і розповів про специфікації. Нове відео, опубліковане на YouTube, дає змогу краще розглянути дизайн і екран Nintendo Switch 2, а також порівняти його з поточною консоллю.

Зауважимо, що це релізна версія консолі, а 3D-макет, зібраний на основі рендерів і фотографій, які доступні в мережі. Якщо дизайн підтвердиться, то Switch 2 обзаведеться 8-дюймовим дисплеєм (проти 6,2") і матиме приблизно такий самий вигляд, як стара консоль. Форм-фактор з "джойконами" збоку нікуди не дінеться, але кріпитися до консолі вони будуть за допомогою магнітів.

Що стосується технічних характеристик, то консоль отримає 16 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 256 Гбайт, пам'ять стандарту UFS 3.1 і зворотну сумісність з першим поколінням. А головною фішкою Switch 2 нібито стане підтримка технології масштабування NVIDIA DLSS з увімкненим трасуванням променів.

Якщо вірити останнім звісткам, нова консоль вийде не раніше квітня 2025 року. Також портативка майже напевно подорожчає: різні джерела називають цінник у 399 і 499 доларів. Оригінальний Switch на старті 2017-го коштував $299.

Так може виглядати Nintendo Switch 2

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію своєї консолі, подібної Steam Deck або Nintendo Switch. Сьогодні на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК: такі пристрої існували й раніше, але були зовсім вже нішевими і менш надійними.

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