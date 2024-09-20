Якою буде Nintendo Switch 2: розкрито дизайн і характеристики / Скріншот із відео

Оригінальна Switch вийшла у 2017 році. Nintendo вже офіційно оголосила, що анонс наступника Switch відбудеться в поточному фінансовому році, тобто до березня 2025 року.

Між тим днями в мережі стався великий витік щодо Switch 2. Користувач виклав фото і рендери нової "портативки" і розповів про специфікації. Нове відео, опубліковане на YouTube, дає змогу краще розглянути дизайн і екран Nintendo Switch 2, а також порівняти його з поточною консоллю.

Зауважимо, що це релізна версія консолі, а 3D-макет, зібраний на основі рендерів і фотографій, які доступні в мережі. Якщо дизайн підтвердиться, то Switch 2 обзаведеться 8-дюймовим дисплеєм (проти 6,2") і матиме приблизно такий самий вигляд, як стара консоль. Форм-фактор з "джойконами" збоку нікуди не дінеться, але кріпитися до консолі вони будуть за допомогою магнітів.

Порівняння розмірів Switch 2 з оригінальною Switch (ліворуч) і Steam Deck (праворуч).

Що стосується технічних характеристик, то консоль отримає 16 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 256 Гбайт, пам'ять стандарту UFS 3.1 і зворотну сумісність з першим поколінням. А головною фішкою Switch 2 нібито стане підтримка технології масштабування NVIDIA DLSS з увімкненим трасуванням променів.

Якщо вірити останнім звісткам, нова консоль вийде не раніше квітня 2025 року. Також портативка майже напевно подорожчає: різні джерела називають цінник у 399 і 499 доларів. Оригінальний Switch на старті 2017-го коштував $299.

Так може виглядати Nintendo Switch 2

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японці мають намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію своєї консолі, подібної Steam Deck або Nintendo Switch. Сьогодні на ринку спостерігається бум портативних ігрових ПК: такі пристрої існували й раніше, але були зовсім вже нішевими і менш надійними.

Вас також можуть зацікавити новини: