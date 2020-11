Всі три гри місяця дістануться як власникам PS4, так і користувачам PS5.

У грудні передплатники сервісу PlayStation Plus отримають безкоштовно на одну гру більше, ніж зазвичай. У список потрапили Just Cause 4, Rocket Arena і Worms Rumble. Завантажити всі три гри можна буде вже 1 грудня.

Про грудневу добірку PS Plus компанія PlayStation повідомила у Твіттері.

PS Plus-грудень 2020

Про що Just Cause 4

Just Cause 4 – це ураганний екшн про Ріко Родрігеса – поціновувача боротьби з диктаторами та військовими угрупованнями вигаданих держав. У четвертій частині Ріко опиниться в південноамериканській країні, де протистоятиме організації "Чорна рука". Крім масштабних перестрілок і вибухів, якими славиться серія, в цю частину додали екстремальні погодні ефекти, що впливають на геймплей.

Про що Worms Rumble

Worms Rumble – це нова частина легендарної серії Worms. Гра виходить 1 грудня і одразу потрапляє в підписку PS Plus. Головним нововведенням Rumble стане те, що замість покрокових битв тут будуть битви в реальному часі. У грі буде декілька режимів, включаючи Deathmatch та королівську битву на 32 людини. Також розробники анонсували щоденні випробування і лабораторію, в якій можна тестувати нові механіки і зброю.

Про що Rocket Arena

Rocket Arena – динамічний багатокористувацький шутер від студії Final Strike Games. За стилістикою гра схожа на Overwatch і у тутешніх персонажів також є унікальні здібності. Однак однією з ключових особливостей Rocket Arena є постійне використання в боях рокет-джампів, що дозволяють високо стрибати. Також під час бою гравці можуть виштовхувати суперників з арени.

Ще в компанії нагадали про PlayStation Plus Cillection – бонус з 20 хітових блокбастерів з PS4, які дістануться безкоштовно передплатникам PS Plus на Playstation 5.

Варто також відзначити, що зараз в PlayStation Store проходить розпродаж "Чорна п'ятниця". В межах акції річна підписка на сервіс PS Plus отримала знижку в 25%.

Автор: Сергій Коршунов