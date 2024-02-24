Флагманська модель Xbox Series X без дисковода дебютує цього літа.

Стали відомі нові подробиці про плани Microsoft щодо релізу наступної ітерації консолі Xbox Series X. Згідно з "інсайдом" ресурсу eXputer, йдеться не про Pro-версію, а про повністю цифрову модель без дисковода.

З інших змін згадується вдосконалений радіатор, оновлений роз'єм Nexus і повністю білий колір. Флагманська консоль Microsoft без дисковода дебютує в червні-липні 2024 року, кажуть джерела.

Очікується, що біла Xbox Series X завдяки відсутності дисковода коштуватиме на 50-100 доларів дешевше, ніж стандартна версія консолі, що вийшла 2020 року.

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У вересні 2023 року в мережу просочилася інформація про "циліндричну" версію Series X, з портом USB-C, можливістю зарядки на передній панелі і накопичувачем до 2 ТБ. Чи пов'язана вона і оновлена версія Xbox у білому корпусі, не уточнюється.

Що стосується Xbox нового покоління, то, за інформацією, отриманою з різних джерел, Microsoft збирається представити її вже в 2026 році, а не в 2028-му, як очікувалося. У компанії кажуть, що вона зробить "найбільший технологічний стрибок".

Водночас Sony під кінець 2024 року готує PlayStation 5 Pro. Згідно з останніми даними, компанія розглядає можливість випуску консолі без дискового приводу, себто повністю цифрової версії, яка коштуватиме $500. Тобто стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів у 2020 році.

А ось нової Nintendo Switch 2 доведеться почекати до 2025 року. Відомо, що японський виробник затримав реліз консолі, щоб надати більш потужне програмне забезпечення.

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