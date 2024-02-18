Японський виробник переніс випуск нового пристрою, щоб забезпечити більш потужне програмне забезпечення.

Ігрова приставка Nintendo наступного покоління вийде пізніше, ніж очікувалося. Раніше вважалось, що умовний Switch 2 дебютує у другій половині 2024 року: тепер Nintendo повідомила партерам не чекати виходу наступної консолі як мінімум до березня 2025 року, говорять джерела видання Bloomberg.

Найімовірніше, прем'єра нової консолі відбудеться саме в березні, щоб дотримуватись датою старту продажів оригінального Switch в 2017 році, вважає Bloomberg.

За даними джерела, така затримка викликана бажанням Nintendo надати більш потужне програмне забезпечення. Заради цього японський виробник навіть готовий пропустити святковий період кінця 2024-го, який традиційно вважається найкращим часом для запуску нової консолі.

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Аналітики вважають, що 2024 рік виявиться небагатий на ігрові релізи від Nintendo. Компанія напевно захоче випустити свої головні новинки, серед яких Metroid Prime 4 і нова 3D-пригода у всесвіті Mario, разом з новим пристроєм. Таким чином, хоч ця затримка може виявитися неприємною для нетерплячих геймерів, на практиці вона може піти на користь Switch 2.

Nintendo поки офіційно не підтверджувала існування Switch 2, але про неї вже ходить багато чуток і від самих різних джерел – від ЗМІ і розробників до постачальників комплектуючих. Кажуть, що друге покоління пристрою отримає 8-дюймовий IPS-екран, 16 ГБ ОЗУ, а ціна зросте до 400 доларів. Також нова консоль буде повністю сумісна з першим поколінням.

А до кінця 2024 року геймерів чекає реліз PS5 Pro і оновленої лінійки Xbox Series X/S. Згадується, що у старшої приставки Xbox буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А PlayStation запропонує підвищення роздільної здатності ігор до 8К.

Також в мережі активно циркулюють чутки про PS Vita 2. На цю мить Sony нібито розглядає два варіанти: або це буде портативний пристрій, здатний запускати ігри від PS4 і PS5, або кишеньковий варіант PlayStation 6.

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