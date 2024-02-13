Консоль продають на 75 євро дешевше, а в деяких регіонах знижка становить 100 євро.

Минулої осені компанія Sony випустила оновлену версію PlayStation 5. Її називають PS5 Slim, оскільки консоль отримала більш компактні габарити та вагу.

Тепер Sony та її партнери зробили першу знижку на нову ревізію в Європі. Консоль продають на 75 євро дешевше, 475 євро замість 550 євро, а в деяких регіонах ціна, як відзначають ЗМІ, впала взагалі до 449 євро, тобто знижка становить 100 євро.

Очікується, що незабаром PS5 Slim отримає знижку по всій Європі. Зазначається, що це тимчасова акція. Про постійне зниження ціни поки не йдеться.

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Додамо, що апгрейд PS5 торкнувся не тільки дизайн і розміри, поліпшення отримала також апаратна частина консолі. Одна з головних фішок PS5 Slim – знімний дисковод для персонального апгрейда. Зокрема, якщо власники Digital-версії згодом захочуть використовувати ігри на дисках, їм не доведеться міняти пристрій цілком.

Раніше ЗМІ повідомили, що в плані продажів PS5 обходить Xbox Series X/S мало не в два рази.

Мережею активно шириться інформація, що у зв'язку з цим Microsoft готується представити нову стратегію Xbox щодо ексклюзивів. Вона передбачає випуск своїх головних ігор на платформах конкурентів, щоб підвищити доходи свого ігрового підрозділу.

Цієї осені також варто чекати виходу PS5 Pro з більш потужним "залізом". Є дані, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K. Також буде додано режим продуктивності в 8К.

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