Спершу блокування торкнулись лише невеликої частки гравців, але тепер про проблему стали повідомляти користувачі різних регіонів.

За останні кілька діб багато хто з користувачів PlayStation зіткнувся з масовими блокуваннями своїх акаунтів без пояснень чи попереджень від Sony, хоча вони не порушували ніяких правил. Подати апеляцію або вивести гроші з балансу не можна.

Про це повідомляє портал The Verge. Якщо спершу блокування акаунтів торкнулись лише невеликої частки гравців PlayStation, то тепер про цю проблему стали повідомляти низка користувачів різних регіонів: так, є повідомлення з США, Європи та Австралії.

Багато хто з користувачів в шоку, оскільки витратили чимало грошей на цифрові ігри PlayStation і тепер, можливо, назавжди втратили доступ до них – сповіщення від Sony прямо говорить, що "цей обліковий запис назавжди заблоковано в PlayStation Network".

Відео дня

У Sony поки не коментували проблему. Звернення в службу підтримки PSN зараз утруднено через високе завантаження.

До цього, як розповідав УНІАН, Microsoft заборонила грати на Xbox з неоригінальними геймпадами, клавіатурами та іншими аксесуарами. Подібні обмеження застосовує Sony для PlayStation 4 і 5.

А минулого місяця у продаж надійшла оновлена PlayStation 5, яку "в народі" прозвали PS5 Slim. Вона не тільки легше і менше оригіналу, але ще працює трохи тихіше, а також отримала 1 ТБ пам'яті.

Також, за чутками, Sony вже працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз очікується у листопаді 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: