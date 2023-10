Йдеться про те, що користувачі PS5 зможуть запускати ігри з "хмари", без фактичного завантаження і установки на консоль.

Компанія Sony офіційно представила сервіс хмарного стрімінгу ігор для PlayStation 5. Підписники PS Plus Premium зможуть без завантаження файлів на консоль грати в "сотні" тайтлів з роздільною здатністю від 720p до 4K.

Плюси "хмарного" геймінгу очевидні – не потрібно чекати, поки гра завантажиться на консоль, або звільняти місце на SSD в разі, коли вільного місця для нової гри недостатньо.

Серед згаданих ігор, які будуть точно підтримуватися – Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost Of Tsushima, God of War Ragnarök, Mortal Kombat 11, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys і Fortnite.

Важливо розуміти, що це не аналог Game Pass: ігри доведеться купувати. Однак існують винятки, коли гра стає доступною безкоштовно в рамках підписки PS Plus.

Хмарний стрімінг ігор для PS5 почнуть розгортати серед підписників PS Plus Premium з 17 до 30 жовтня. Спочатку він буде доступний у понад 30 країнах – Україна, на жаль, не увійшла в першу хвилю країн, де з'явиться новий сервіс.

Також Sony анонсувала добірку ігор для PS Plus в жовтні. У каталозі підписки з'являться Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Outlast 2 і ще кілька ігор.

Нагадаємо, напередодні Sony офіційно представила нову PlayStation 5 зі знімним дисководом. Вона на 30% тонше оригінальної версії і отримала 1 ТБ пам'яті. Інші характеристики консолі не відрізняються від оригінальної версії PS5.

А вже восени 2024 року компанія повинна випустити PS5 Pro – більш потужну версію основної консолі. Очікується, що вона буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8k.

