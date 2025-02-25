Але в студії засмучені долею команд, яким довелося закритися через дії видавця.

Глава Quantic Dream Гійом де Фондом'є прокоментував нещодавні події навколо видавця NetEase, зазначивши, що студія не постраждала від скорочень і продовжує роботу в звичайному режимі.

У себе в LinkedIn він висловив жаль з приводу звільнень в інших підрозділах видавця, але запевнив, що Quantic Dream "рухається вперед на повній швидкості":

"Девід Кейдж і я хотіли б висловити подяку шанувальникам і друзям, які звернулися до нас в останні дні з приводу QUANTIC DREAM. Ми хочемо запевнити всіх, що наші студії в Парижі та Монреалі не постраждали. Ми продовжуємо розвивати наші проєкти в повному темпі".

При цьому 2024 рік став для студії рекордним за доходами. Особливо добре показав себе Detroit: Become Human, за рік продано ще 2 мільйони копій, а загальний тираж досяг вражаючих 11 мільйонів.

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Зараз Quantic Dream працює над Star Wars Eclipse. Однак попри чутки про складнощі в розробці, студія не ділиться новими подробицями про проєкт.

Раніше ми розповідали, що студія Rebel Wolves, яка зараз працює над RPG про вампірів The Blood of Dawnwalker, теж заспокоїла фанатів у ситуації з NetEase. Виробництво гри повністю профінансовано, а сама розробка йде повним ходом.

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