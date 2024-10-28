Про майбутню консоль зібралося вже багато чуток, зокрема про дизайн і характеристики.

Згідно з останніми повідомленнями, компанія Nintendo готується офіційно представити довгоочікувану консоль Switch 2 до кінця жовтня 2024 року.

Зарубіжні видання посилаються на блогера PH Brazil, якого називають "надійним джерелом". Він очікує презентацію приставки на початку цього тижня, 28 або 29 жовтня.

Поки що Nintendo не коментує чутки, але фанати продовжують стежити за новинами. Так, наприкінці вересня з'явилася інформація, що розробку Switch 2 завершено, а в продажу вона з'явиться навесні 2025 року - у березні або квітні.

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Nintendo Switch 2: що відомо про нову консоль

У попередньому анонсі компанії Switch 2 не згадується безпосередньо – консоль називають "наступником Nintendo Switch". Про консоль набралося вже більш ніж достатньо витоків і чуток, зокрема тих, що стосуються дизайну і характеристик.

Уже практично підтверджено, що Switch 2 збереже звичний форм-фактор з "джойконами" по боках, але екран виросте з 6,2 до 8 дюймів. Ігри з першої Switch зможуть запускатися на Switch 2. Також консоль майже напевно подорожчає: різні джерела називають ціну 399 і 499 доларів.

Минулого літа надійні ЗМІ писали, що прототип наступника Switch таємно показали на Gamescom. Під час презентації на консолі запустили The Matrix Awakens на рушії Unreal Engine 5. Демо працювало з трасуванням променів і графікою рівня PS5 і Xbox Series, але з активованим NVIDIA DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд.

Спочатку реліз консолі очікувався в першій половині 2024 року. За даними ЗМІ, прем'єру перенесли на наступний рік через бажання Nintendo уникнути дефіциту консолей на старті продажів і забезпечити круту стартову лінійку ігор.

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