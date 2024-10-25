Критики оцінили сюжетну кампанію Call of Duty: Black Ops 6: її вже називають найкращою в серії

У Steam у гри 73% позитивних відгуків.

Call of Duty: Black Ops 6, що нещодавно вийшла, вже встигла отримати перші відгуки, і судячи з усього, нова частина має всі шанси стати однією з найкращих за останні роки.

Activision не надала прес-копії гри заздалегідь, через що багато ігрових видань вирішили почекати з публікацією рецензій. Проте, деякі з них все ж встигли оцінити новинку вчасно. Так, журналіст IGN поставив сюжетній кампанії Call of Duty: Black Ops 6 оцінку 9 з 10, відзначивши високий рівень різноманітності та гнучкості місій, назвавши її однією з найкращих за всю історію серії.

IGN описує кампанію Black Ops 6 як захопливий шпигунський трилер, який дарує нове дихання франшизі. У рецензії йдеться, що гра повертається до коріння найкращих одиночних режимів серії, додаючи власні новаторські ідеї. Журналіст зазначає, що сюжетна лінія одна з найзахопливіших в історії франшизи, а місії вирізняються розмаїттям і широким масштабом. Гравцям пропонують незвичайні місії, наприклад, проникнення на політичний гала-вечір, де можна вибрати кілька шляхів виконання завдання, що додає грі реіграбельності.

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Black Ops 6 продовжує розвиток тематичних шпигунських трилерів, розпочатих ще в Black Ops 2010 року, і доводить їх до нового рівня. Сюжет переносить гравців у 1991 рік, де команда досвідчених оперативників протистоїть новій загрозі під назвою "Пантеон", чутки про яку пов'язують зі створенням небезпечної біологічної зброї.

Бойові механіки дозволяють урізноманітнити ігровий процес, роблячи геймплей динамічним і видовищним. Можливість обирати стиль проходження, потайний або агресивний, робить кампанію особливо гнучкою, а використання різноманітних гаджетів та імпровізованих рішень додає глибину ігровому процесу.

Рецензія XboxEra також підтвердила успіх Call of Duty: Black Ops 6. Видання відзначає масштабність кампанії, яка включає як класичні моменти в стилі Майкла Бея, так і відкриті місії, де гравці можуть вибирати, як підходити до виконання завдань. У рецензії згадується довгоочікувана варіативність проходження: можна використовувати різні стилі гри: від потайного проходження до запеклих перестрілок. Журналіст виділяє місію в іракській пустелі, яка нагадує Warzone в одиночному режимі, що привносить свіжий підхід у серію.

На думку XboxEra, фінальна частина сюжету стає злегка абсурдною, особливо з психологічного погляду, але загалом історія досить логічна та цікава, щоб утримувати увагу. XboxEra також високо оцінила візуальні ефекти і різноманітність місій, а також відзначила унікальні ігрові механіки, такі як Omni Movements, що дає змогу переміщатися більш вільно і різноманітно. У рецензії окремо згадуються кінематографічні анімації, які піднімають якість графіки на новий рівень.

На думку журналіста XboxEra, незважаючи на те, що сюжет Black Ops 6 часом стає занадто абсурдним, особливо наприкінці, проте загалом він досить логічний, щоб утримувати інтерес гравця. За підсумком XboxEra поставила грі 8.5 з 10.

Користувацька оцінка гри в Steam виявилася дещо нижчою, але все ще гідною. За перші кілька годин після релізу гра отримала 789 відгуків, 73% з яких - позитивні. Гравці відзначають якісно реалізований мультиплеєр і увагу розробників до деталей. Наприклад, один із користувачів відзначив анімації перезарядки зброї, назвавши їх найкращими серед ігор у своєму жанрі.

Усі негативні відгуки пов'язані з технічним станом гри. Гравці незадоволені, що для запуску потрібен окремий лаунчер, крім Steam.

Реліз Call of Duty Black Ops 6 відбувся 25 жовтня. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Також у гру можна пограти через підписку Xbox Game Pass.

Раніше ми повідомляли, що Microsoft прибрала можливість оформити пробну підписку на Xbox Game Pass перед виходом Black Ops 6. Раніше корпорація вже робила так перед виходом Starfield минулого року.

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