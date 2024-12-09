Це заохочує погану роботу над проєктом на стадії розробки, вважає Колін Андерсон.

Нині неможливо уявити, щоб гра справно працювала "з коробки". Будь-який досить масштабний проєкт потребує доопрацювань і виправлень, які автори ігор реалізують патчами. Але композитор і аудіо-менеджер серії GTA, а зараз розробник ігор Колін Андерсон дуже незадоволений такою практикою.

Про це Андерсон заявив у себе в соціальних мережах, коли GTA: San Andreas виповнилося 20 років. Розробник хотів би повернути старі часи, коли у студій не було можливості доробляти гру вже після релізу. Сучасний підхід нормалізує погану роботу розробників на основному етапі виробництва проєкту, вважає Колін:

"Як розробник, я сумую за часами, коли знаєш, що неможливо "виправити" гру після її релізу. Сьогоднішня практика "Патча нульового дня" просто заохочує погані методи розробки та управління, і це також погіршує якість досвіду самих гравців"

В одному з реплаїв Андерсон порівняв розробку ігор із записом музики або виробництвом фільмів, зазначивши, що там така практика розпочалася вже давно: "Усе почалося з музичного 'ми виправимо це в міксі', потім кіношного 'ми виправимо це на пост-продакшені', потім ігрового 'ми виправимо це в патчі'".

Відео дня

Раніше ми розповідали, що творець серії Stalker був здивований таким теплим прийомом Stalker 2 серед гравців, адже розробники випустили гру недоробленою.

Вас також можуть зацікавити новини: