Sea of Thieves / фото Rare

Студія Rare анонсувала кросовер між власним піратським кооперативним екшеном Sea of Thieves та рольовим шутером Borderlands.

У Sea of Thieves стартувала подія під назвою Making Mayhem. У ній гравці будуть виконувати завдання, і отримувати в нагороду скін для свого корабля в стилі Borderlands. Івент триватиме до 7 вересня, повідомили розробники на фестивалі Gamescom 2021.

Sea of Thieves – коротко про гру

  • Sea of Thieves – це кооперативна багатокористувацька гра від студії Rare, створена в жанрі пригодницького екшену з піратською тематикою. Тут користувачам потрібно об'єднуватися в команди і подорожувати на вітрильних кораблях у пошуках скарбів та пригод. У грі також можна битися з іншими командами і виконувати різноманітні завдання.
  • Особливістю Sea of Thieves є взаємодія в команді, де кожен виконує свою роль – хтось керує кораблем, хтось працює дозорним, а дехто відповідає за гармати.
  • Гра вийшла в березні 2018 року на Xbox One і Windows 10. З моменту релізу в неї зіграло понад 15 мільйонів осіб.

Автор: Сергій Коршунов