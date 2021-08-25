Sea of Thieves / фото Rare
Студія Rare анонсувала кросовер між власним піратським кооперативним екшеном Sea of Thieves та рольовим шутером Borderlands.
У Sea of Thieves стартувала подія під назвою Making Mayhem. У ній гравці будуть виконувати завдання, і отримувати в нагороду скін для свого корабля в стилі Borderlands. Івент триватиме до 7 вересня, повідомили розробники на фестивалі Gamescom 2021.
Sea of Thieves – коротко про гру
- Sea of Thieves – це кооперативна багатокористувацька гра від студії Rare, створена в жанрі пригодницького екшену з піратською тематикою. Тут користувачам потрібно об'єднуватися в команди і подорожувати на вітрильних кораблях у пошуках скарбів та пригод. У грі також можна битися з іншими командами і виконувати різноманітні завдання.
- Особливістю Sea of Thieves є взаємодія в команді, де кожен виконує свою роль – хтось керує кораблем, хтось працює дозорним, а дехто відповідає за гармати.
- Гра вийшла в березні 2018 року на Xbox One і Windows 10. З моменту релізу в неї зіграло понад 15 мільйонів осіб.