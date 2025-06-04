В іншому, це та ж моделька з "Відьмак 3" і першого трейлера четвертої частини.

На шоу State of Unreal від Epic Games CD Projekt Red презентувала новий кінематографічний трейлер і перший геймплей "Відьмак 4". Перше, що впало в око фанатам, - зміни в зовнішності головної героїні.

Зокрема, деякі глядачі почали стверджувати, що Цирі має дещо інакший вигляд, ніж у ролику з The Game Awards 2024, і тим паче, ніж у "Відьмаку 3".

У коментарі для Kotaku представник CD Projekt Red підтвердив: у трейлері використовується та ж сама модель обличчя Цирі, що й у "Відьмак 3", просто адаптована під технології MetaHuman від Epic:

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"Це та сама модель персонажа, що використовувалася в трейлері 2024 року. Обличчя Цирі - це пряма копія моделі з The Witcher 3, перероблена з використанням MetaHuman. Ми внесли дві незначні зміни для поліпшення якості анімації: злегка підняли брови і пом'якшили область навколо очей".

У трейлері вперше показали мантикор, чудовиськ, які планувалися для "Відьмак 3", але були вирізані. Крім того, глядачам дали короткий погляд на новий відкритий світ і місто Лан Ексетер, столицю Ковіра і Повісса, де і відбуватиметься гра.

Раніше ми розповідали, що в CD Projekt RED випадково "спалили" управління "Відьмак 4", поки грали в третю частину.

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