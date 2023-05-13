Головний персонаж виявився нетрадиційної орієнтації, хоча є один нюанс.

Леді Дімітреску ще в рамках рекламної кампанії Resident Evil Village стала іконічним персонажем. Висока пишна вампірша полонила серця користувачів. Однак нещодавно один зі сценаристів недвозначно натякнув, що жінка перебуває в рядах ЛГБТК+.

Видання PinkNews, орієнтоване на людей нетрадиційної орієнтації, випустило статтю про дев'ять лесбійок в іграх, що змінили індустрію інтерактивних розваг. У список чомусь віднесли леді Дімітреску. Автори матеріалу заявили, що справжня сексуальна орієнтація жінки не має значення, адже вона "завжди буде високою вампірською леді, на яку дійсно заслуговують квіри".

Уривок з матеріалу прокоментував сценарист Resident Evil Village Ентоні Джонстон на особистому акаунті в Instagram: "Я не можу говорити за всіх інших в Capcom, але, наскільки я знаю, єдине, що в чоловіках збуджує леді Дімітреску — це їх кров". У своєму повідомленні розробник підтвердив нетрадиційну орієнтацію вампірші. Однак франшиза Resident Evil та всі її персонажі належать Capcom. Тому офіційно говорити про смаки леді Дімітреску може тільки компанія.

Відео дня

Коротко про Resident Evil Village

Дія Village розгортається через кілька років після подій сьомої частини. Головний герой, Ітан Вінтерс, разом зі своєю дружиною Мією повернувся до звичайного життя, намагаючись забути події в будинку сім'ї Бейкерів. Але незабаром у них на порозі з'являється Кріс Редфілд. Він вбиває Мію, а Ітана та його дочку Роуз бере з собою.

У новій частині гравці зустрілися з перевертнями, вампірами та іншими монстрами. А загальний геймплей включав стрілянину, головоломки, збір ресурсів і дослідження місцевості.

На агрегаторі Metacritic гравці поставили Village 7,7 бала з 10. А в Steam у гри 95% вкрай позитивних відгуків.

Вас також можуть зацікавити новини: