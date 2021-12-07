Розробники також випустили хвалебний трейлер гри.

Українська студія Frogwares поділилася першими успіхами своєї нової гри про Шерлока Холмса — Sherlock Holmes Chapter One. За словами розробників, проект показав кращий старт з продажу серед всієї серії.

Як передає портал Gaming Trend, генеральний директор Frogwares Ваель Амр заявив: "Ми дуже пишаємося тим, що Sherlock Holmes Chapter One — сама швидко продавана гра про Шерлока Холмса в порівнянні з нашими попередніми роботами, незважаючи на те що на даний момент вона доступна тільки на платформах ПК, PS5 і Xbox Series. Як видавництво Frogwares, команда самостійно досягла неймовірних результатів, і хоча ми існуємо і створюємо ігри вже більше 20 років, для нас це величезний крок і, сподіваюся, перший з багатьох".

Генеральний директор також поділився інформацією про вихід Sherlock Holmes Chapter One на PS4 і Xbox One. Версії гри для консолей минулого покоління повинні з'явитися на світ в першому кварталі 2022 року. Ще Ваель Амр повідомив про сюрприз, який Frogwares підготувала для користувачів Nintendo Switch. Найімовірніше, студія планує випустити на приставці якісь зі своїх попередніх проектів. А щоб підкреслити успіх нової гри про Шерлока Холмса, розробники випустили хвалебний трейлер з відгуками преси.

Sherlock Holmes Chapter One — основні подробиці

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповідає про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість, а також братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One присутні 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Автор: Назар Степорук