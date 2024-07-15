Для цього використовувалася нейромережа MidJourney, яка створює зображення за текстовим запитом.

У мережі опублікували чергові вражаючі результати роботи нейромережі нового покоління Midjourney, яка вміє створювати зображення за запропонованим їй текстом.

Реддитор опублікував добірку зображень, на яких показані популярні сучасні ігри в 16-бітній стилістиці. Якби Відьмак 3, Elden Ring, RDR 2, Cyberpunk 2077 і навіть Fortnite вийшли на Sega Mega Drive, вони б мали приблизно такий вигляд:

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Нагадаємо, наприкінці 2023 року вийшла шоста версія Midjourney – з нею згенеровані зображення стало практично не відрізнити від реальних фотографій. Також роздільну здатність картинок було збільшено у 2 рази, з 1024×1024 пікселів до 2048×2048 пікселів.

Раніше нейромережа показала своє бачення Геральта, Трісс, Йенніфер з "Відьмака" і перенесла героїв і локації з "Гаррі Поттера" у світ кіберпанку.

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