Музику для гри пише Мік Гордон.

Незалежна студія emptyvessel анонсувала свій дебютний онлайн-шутер від першої особи під назвою Defect, який стилістично нагадує "Суддю Дредда".

Дії гри розгортаються в антиутопії - останньому місті людства, яким править штучний інтелект (ШІ) зі збоченою логікою. Однак за перевагу також б'ються банди і корумповані правоохоронні органи.

Defect розрахована на гру у форматі "4×4×4×4×4" у кількох різних режимах, зокрема зі змагальним режимом і коопом. Автори згадують різноманітні завдання, зокрема контрабанду зброї, замовні вбивства та арешт підозрюваних. На локаціях розташоване спорядження, здатне переломити хід матчу.

Студію заснували колишні розробники DOOM, The Last of Us, Call of Duty, Quake, та інших відомих франшиз. А композитором гри виступить Мік Гордон, який усім нам відомий насамперед завдяки його прекрасній роботі над саундтреком для перезапуску DOOM.

Реліз Defect відбудеться на ПК у Steam, але точної дати названо не було. Поки що гру можна додати у свій вішлист.

