Студія Creative Assembly і видавництво Sega анонсували багатокористувацький шутер Hyenas. Проект натхненний режимом "Арена" з Apex Legends, поп-культурою і роботами аніматора Альберто М'єльго.
Гра відзначиться матчами за участю п'яти команд по три особи. Перемагають користувачі, які зможуть поцупити найбільше артефактів поп-культури у багатіїв. Саме на цьому будується світ Hyenas.
Події шутера розгортаються в далекому майбутньому, де Землі більше немає. Заможні люди колонізували Марс, а інші змушені тулитися в орбітальних нетрях під назвою Порча. Одна з головних цінностей багатіїв — артефакти поп-культури, за якими полюють "гієни". Це група грабіжників з бідних верств суспільства, і вони будуть героями в Hyenas.
У кожного персонажа є свої унікальні навички, наприклад, перевага при стрільбі з конкретної зброї, маніпуляції з оточенням, створення стін та інше. Битви в шутері проходять в режимі нульової гравітації, що стане однією з центральних особливостей. Невагомість дозволить створити високий темп і динаміку командних протистоянь.
Інші подробиці Hyenas
- Артефакти поп-культури в грі — це фігурки Соніка, кубик Рубіка і інше в тому ж дусі.
- Під час матчів доведеться битися як з реальними користувачами, так і з ворогами під управлінням штучного інтелекту. Hyenas позиціонується, як шутер формату PvPvE.
- Проект вже пообіцяли підтримувати новим контентом, включаючи збільшення кількості "гієн".
- Hyenas вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S в 2023 році, точна дата релізу поки не розкривається.