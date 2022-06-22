Це буде багатокористувацька гра з командними битвами.

Студія Creative Assembly і видавництво Sega анонсували багатокористувацький шутер Hyenas. Проект натхненний режимом "Арена" з Apex Legends, поп-культурою і роботами аніматора Альберто М'єльго.

Гра відзначиться матчами за участю п'яти команд по три особи. Перемагають користувачі, які зможуть поцупити найбільше артефактів поп-культури у багатіїв. Саме на цьому будується світ Hyenas.

Події шутера розгортаються в далекому майбутньому, де Землі більше немає. Заможні люди колонізували Марс, а інші змушені тулитися в орбітальних нетрях під назвою Порча. Одна з головних цінностей багатіїв — артефакти поп-культури, за якими полюють "гієни". Це група грабіжників з бідних верств суспільства, і вони будуть героями в Hyenas.

У кожного персонажа є свої унікальні навички, наприклад, перевага при стрільбі з конкретної зброї, маніпуляції з оточенням, створення стін та інше. Битви в шутері проходять в режимі нульової гравітації, що стане однією з центральних особливостей. Невагомість дозволить створити високий темп і динаміку командних протистоянь.

Інші подробиці Hyenas

Артефакти поп-культури в грі — це фігурки Соніка, кубик Рубіка і інше в тому ж дусі.

Під час матчів доведеться битися як з реальними користувачами, так і з ворогами під управлінням штучного інтелекту. Hyenas позиціонується, як шутер формату PvPvE.

Проект вже пообіцяли підтримувати новим контентом, включаючи збільшення кількості "гієн".

Hyenas вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S в 2023 році, точна дата релізу поки не розкривається.

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