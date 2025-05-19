Реліз Rainbow Six Siege X заплановано на 10 червня.

Ubisoft опублікувала оновлені системні вимоги для великого оновлення Rainbow Six Siege X, і вони помітно зросли порівняно з оригінальною версією, особливо якщо ви хочете грати на ультраналаштуваннях у 4K та 120 fps.

Оновлення X виходить 10 червня і буде безкоштовним. Разом із ним стартує сезон Operation Daybreak. У гру додадуть режим Dual Front (6 на 6), поліпшать анімацію пересування, систему руйнувань, а також перероблять інтерфейс і звук. Кілька старих карт отримають візуальний і геймплейний апгрейд.

Системні вимоги Rainbow Six Siege X

Мінімальні (1080p, 60 fps):

CPU: AMD Ryzen 3 3100 / Intel i3-8100

GPU: NVIDIA GTX 1650 (4 ГБ) / AMD RX 5500 XT (4 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ)

RAM: 8 ГБ

Диск: 65 ГБ на SSD

OS: Windows 10 / 11

Високі (1080p / 1440p / 2160p; 60 fps у Dual Front, 120 fps в основній грі):

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i5-10400 або Ryzen 7 3700X / i5-11600K

GPU: NVIDIA RTX 2060 / RTX 3070 / RTX 3080 або AMD RX 6600 / RX 6700 XT / RX 6800 XT

RAM: 16 ГБ

Диск: 65 ГБ на SSD

OS: Windows 11

Ультра (2160p, 120 fps):

CPU: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i5-11600K

GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti Super / AMD RX 7900 XT

RAM: 16 ГБ

Диск: 110 ГБ на SSD

OS: Windows 11

В Operation Daybreak перероблять оперативницю Clash, тепер вона може залишати свій щит і активувати на ньому електрошок дистанційно. Балансні правки отримали Blackbeard, Jackal, Jäger, Thunderbird і Sledge.

Відео дня

Ubisoft не планує зупинятися: до кінця 2025 року вийдуть ще два сезони зі змінами балансу, новими подіями та поліпшеннями зручності. У третьому сезоні на гравців чекають новий оперативник і нова зброя.

Раніше ми розповідали, що стали відомі системні вимоги Mafia: The Old Country. Для середніх налаштувань знадобиться мінімум RTX 2070 і Intel Core i7-9700K.

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