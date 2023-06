Illumination і Nintendo поки не уклали новий контракт.

Минулого тижня інсайдер Джефф Снайдер повідомив, що Nintendo і Universal Pictures майже домовилися про створення мультиплікаційної екранізації The Legend of Zelda. За виробництво адаптації нібито повинна була відповідати команда Illumination, проте чутки виявилися неправдивими.

Нещодавно інформація була спростована. Видання The Wrap поспілкувалося з Крістофером Меледандрі, генеральним директором Illumination. Він заявив, що розуміє природу чуток про екранізацію The Legend of Zelda. Однак виробництво картини не ведеться, а новий контракт з Nintendo поки не уклали.

"Я не знаю, звідки це [чутки] взялося. Я маю на увазі, я можу зрозуміти, як люди можуть припускати всілякі речі, тому що, очевидно, ми мали великий досвід спільної роботи. Мої відносини з Nintendo тепер включають членство в раді директорів, тому я розумію, як люди можуть припускати такі речі", — заявив Меледандрі.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавнє співробітництво Illumination і Nintendo при виробництві анімаційного фільму "Брати Супер Маріо в кіно" виявилося доволі успішним. Картина зібрала в прокаті $1,25 млрд.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті на користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

Вас також можуть зацікавити новини: