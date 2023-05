Кожен співрозмовник робить це по-різному.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — це гра колосальних розмірів, в якій заховано сотні секретів і неочевидних можливостей. Користувачі намагаються знаходити ці таємниці в перервах між будівництвом всіляких механізмів. Нещодавно завдяки свіжому дослідженню, стало відомо, що персонажі в проєкті реагують на голого Лінка, причому кожен по-різному.

Експеримент провели журналісти видання IGN. Вони побігали Хайрулом без одягу і з'ясували, що на це говорять NPC. Правда, заздалегідь варто відзначити наявність шортів у Лінка. Їх зняти не можна, тому технічно протагоніст не був повністю голим. Однак персонажі все одно реагували на відсутність одягу.

Трейсі, побачивши оголеного Лінка, заявила: "Що ж, я не буду говорити, як тобі одягатися для твоєї пригоди". Пура натякнула, мовляв, таким способом головному герою не вдасться привернути її увагу. А Пайя стала ще сором'язливішою в розмові з протагоністом.

Відео дня

Є й кумедніші реакції. Наприклад, Бідл пожартував, що у нього немає одягу за знижками. Зонайські роботи просто не розуміли, чому Лінк ходить голим. Ну і про короків не можна забувати. Цих істот оголений зовнішній вигляд головного героя знатно повеселив.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

