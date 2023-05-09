Чекати залишилося кілька тижнів.

Нещодавно інсайдер і редактор порталу Windows Central Джез Корден розповів про угоду між Sony і Konami щодо ексклюзивності нових частин Silent Hill, Metal Gear і, можливо, Castlevania. А тепер його колеги по цеху повідомили, коли можуть показати ці ігри. Перевірені інформатори розкрили терміни проведення презентації PlayStation Showcase.

Спочатку з цього приводу висловився головний редактор VGC Енді Робінсон: "Я також чув, що в кінці травня — на початку червня, як зазвичай, відбудеться демонстрація Sony, в яку увійдуть і новинки Konami. Я не очікую, що Nintendo зробить що-небудь".

Інформацію Робінсона підтвердив інсайдер та редактор Venture Beat Джефф Грабб. Він опублікував у Twitter розклад майбутніх ігрових заходів. Список починається з PlayStation Showcase, яка нібито відбудеться з 22 по 28 травня.

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Що покажуть на презентації Sony

Компанія гарантовано підготує анонси від внутрішніх студій і партнерів. Наприклад, на розробку нового проекту вже давно натякала Bluepoint Games, відома за ремейком Demon's Souls. А ще інсайдери стверджували, що на шоу відбудеться дебютний показ Mortal Kombat 12.

Глядачам також повідомлять дати релізу раніше анонсованих проектів, наприклад, Marvel's Spider-Man 2.

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