Дата релізу поки не відома, але гра точно вийде на ПК.

Студія Legion показала свіжий трейлер своєї майбутньої гри Covenant. Над проєктом працюють ветерани індустрії, які доклали зусилля до DOOM, Call of Duty, Battlefield і Halo.

Анонсований наприкінці минулого року тайтл є динамічним екшеном від першої особи в сетинґу темного фентезі та елементами RPG. Самі розробники називають його FPS Soulslike. За аналогією з іншими соулсами, зброю в Covenant можна використовувати як в одній руці, так і у двох.

Граємо ми за останнього воїна-ангела, посланого з Небес у Творіння, щоб піти по стопах попередника і розслідувати подробиці його загибелі, попутно розкриваючи таємницю світобудови. Геймплей зав'язаний на дослідженні розгалужених локацій, як в іграх Souls. Це означає, що головоломки, загадки і платформинг стануть частиною подорожі гравця. Знаходження коротких шляхів і лазівок стануть ключем до розкриття всіх секретів.

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Склад зброї, навички ближнього бою, магічні здібності та інше можна налаштувати під себе і свій стиль гри. Крім одиночної кампанії авторами заявлені арени для PvP з матчами 1 на 1, 2 на 2 або 3 на 3 гравці.

Covenant поки заявлена тільки для ПК (Steam). Дата виходу – невідома, а поки можна додати її до списку бажаного.

Раніше УНІАН розповідали, що в Steam знайшли заховану сторінку, де можна подивитися, скільки грошей на ігри ви витратили. Можливо, ви вже сплатили за нову яхту Гейбу Ньюеллу.

Тим часом свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. Друге місце посідає RTX 4060, на третьому знаходиться її мобільна версія.

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