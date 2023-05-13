Головна мета — тестування технологій для майбутнього космічного корабля.

Тім Кейн, знаменитий розробник і один з ідейних натхненників Fallout, створив свій YouTube-канал. На ньому він ділиться всілякими думками і розповідає цікаві факти про власні проєкти. Нещодавно ігровий режисер повідав, в чому полягала справжня мета експериментів зі Сховищами в першій частині Fallout.

"[Корпорація] Vault-Tec не вірила, що пост'ядерна Земля варта того, щоб її відновлювати або заселяти. Побачивши те, що ми побачили, важко їх звинуватити. У жахливо радіоактивних зонах, де мешкають мутовані монстри, були зведені халупи з виснаженними ресурсами, а в мілітаризованих поліцейських державах і імперіях старого зразка, процвітаючих на страху і жорстокості, виникли угруповання, які намагаються повернути мир. Можливо, відправитися до зірок — найкраща ідея", — розповів Кейн.

В результаті голова Анклаву та інші вищі чини вирішили побудувати зореліт, розрахований на кілька поколінь. Тоді з'явиться можливість знайти іншу планету для проживання. Однак єдиною відомою технологією для спорудження такого судна була атомна енергетика.

"Тому директор Vault-Tec, не будучи видатною людиною, каже: "Чому б нам не використати Сховища, щоб з'ясувати, які технології нам знадобляться на кораблі?", — додав Кейн, розкривши один із секретів Fallout.

Fallout — коротко про серію

Це культова франшиза рольових ігор в жанрі постапокаліпсису. Перша її частина вийшла в 1997 році, а останньою стала Fallout 76.

У переважній більшості проєктів серії ставка була зроблена на глибокий всесвіт, варіативність в проходженні завдань і прокачування персонажа. Хоча останні частини стали більше нагадувати стандартні екшени з будівництвом і пошуком екіпіровки.

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