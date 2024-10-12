Для мінімальних вимог потрібно 12 ГБ ОЗП.

Розробники Life is Strange: Double Exposure розкрили системні вимоги гри

Deck Nine Games опублікували системні вимоги для нової частини серії Life is Strange: Double Exposure. Щоб насолодитися грою на ультраналаштуваннях, вам знадобиться комп'ютер з RTX 4070 Ti і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Мінімальні вимоги (низькі налаштування, 1080p при 30 fps):

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i5-2400 або AMD FX-6300

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ), AMD Radeon RX 470 (4 ГБ) або Intel Arc A380 (6 ГБ)

ОЗП: 12 ГБ

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 25 ГБ (рекомендується SSD)

Рекомендовані вимоги (високі налаштування, 1080p при 60 fps):

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 3600

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ) або AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

ОЗП: 12 ГБ

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 25 ГБ (рекомендується SSD)

Продуктивні вимоги (високі налаштування, 1440p при 60 fps):

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 3600

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (8 ГБ) або AMD Radeon RX 6900 XT (16 ГБ)

ОЗП: 12 ГБ

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 25 ГБ (рекомендується SSD)

Ультра-налаштування (2160p при 60 fps):

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 3600

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (16 ГБ) або AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)

ОЗП: 16 ГБ

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 25 ГБ (рекомендується SSD)

Кінематографічні налаштування (2160p при 30 fps):

ОС: 64-бітна Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3700X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ) або AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)

ОЗП: 16 ГБ

DirectX: Версії 12

Місце на диску: 25 ГБ (рекомендується SSD)

Гра займає відносно невеликий об'єм - 25 ГБ, проте встановлення на SSD рекомендовано для забезпечення швидкого завантаження і плавного ігрового процесу. Також цікаво, що гра буде вимогливою до оперативної пам'яті: навіть для мінімальних налаштувань знадобиться 12 ГБ ОЗП.

Відео дня

Life is Strange: Double Exposure розповість ще одну історію про Макс Колдфілд, головну героїню першої частини серії. Дівчина нарешті знайшла себе в Каледонському університеті, де стала викладачам фотографії. Однак з її близькою подругою Сафі сталася трагічна історія: дівчину вбив незнайомець, а єдиною свідком стала Макс. Тепер героїні знову доведеться використовувати свої здібності, щоб врятувати подругу.

Life is Strange: Double Exposure вийде 29 жовтня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і Nintendo Switch. Власники Ultimate Edition зможуть почати проходження перших двох розділів уже з 15 жовтня.

Раніше ми розповідали, що системні вимоги для порту Red Dead Redemption на ПК виявилися вищими, ніж у другої частини. Зокрема відеокарти та процесори, які вимагає гра 2010 року, на кілька поколінь старші, ніж компоненти, які потрібні для Red Dead Redemption 2.

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