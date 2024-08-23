Реліз шутера заплановано на 20 листопада 2024 року для ПК і Xbox Series.

GSC Game World продовжує щільну маркетингову кампанію S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Цього разу українська студія представила новий трейлер гри, з якого можна дізнатися вельми цікаву деталь.

Виявляється, що Шрам, протагоніст "S.T.A.L.K.E.R. Чисте небо", все-таки вижив – і з'явиться в сиквелі.

У трейлері Шрам зустрічає Скіфа (нового головного героя) монологом:

Так ти бачив аномалію за межами Зони? Я чув чутки, але ніколи не зустрічався з тими, хто стикався з цим особисто. Є відчуття, що далі буде гірше. Це темний бік Зони. Але є й інший – сяючий. Він тут, усюди, але ми не можемо його побачити. Цікаво, що там? Вічна весна? Клондайк з артефактів? Новий дім? Або що завгодно, чого бажає наша душа? Ми хочемо, щоб сяюча сторона показала себе.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно деякі журналісти змогли пограти в перші пів години очікуваного шутера і поділилися своєю думкою: майже всі вони виявилися позитивними. Кажуть, що за духом STALKER 2 – "це на 100% Сталкер", і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2 запропонує гравцям значну свободу переміщення і величезну кількість контенту. За запевненнями GSC, за одне проходження геймери не зможуть побачити все. Основний сюжет шутера триватиме близько 40 годин, водночас обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки.

Прем'єра Stalker 2 запланована на 20 листопада 2024 року для ПК і Xbox Series. В очікуванні виходу розробники продовжують ділитися новими кадрами, включно з 30-хвилинним Deep Dive із проходженням однієї з місій.

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