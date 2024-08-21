Основну частину презентації присвятили нічним боям, які набагато "хардкорніші", ніж удень.

На презентацію Xbox у рамках івенту Gamescom 2024 заглянули розробники шутеру STALKER 2: Heart of Chornobyl. Геймдизайнер і глава GSC Game World Євген Григорович показав геймплейний уривок із проходженням однієї зі стартових місій і прокоментував його.

У новому ролику можна оцінити нічний геймплей: дослідження локації, битви з бандами, а також бій із кровососом. І судячи з відео, виживати в S.T.A.L.K.E.R. 2 вночі буде набагато складніше, ніж вдень, оскільки супротивників, зокрема мутантів, погано видно. Кожна зустріч обіцяє бути напруженою і непередбачуваною.

Що ще нового розповіли про STALKER 2

Для успішного виконання місій необхідно розробляти стратегію і ретельно стежити за поведінкою ШІ, щоб уникнути швидкої загибелі.

У схованках можна знайти корисні предмети, остільки сталкери і бандити складають туди все, що може стати в пригоді. Наприклад, можна виявити потужну гвинтівку, але й інший лут ніколи не буде зайвим.

Грамотний розподіл ресурсів – важлива частина геймплею, без якої вижити в суворому світі гри буде вкрай складно.

Гравці зможуть дізнатися історію кожної фракції, але дізнатися про них усе за одне проходження не вдасться. Усі вони мають унікальну модель поведінки, ідеологію та віддають перевагу певним місцям для створення таборів.

STALKER 2 запропонує гравцям велику свободу переміщення і величезну кількість контенту. Автори зазначають, що навіть вони продовжують відкривати "частину контенту та несподівані історії" під час повторних відвідин певних місць.

Розробники прагнуть надати гравцям максимальну свободу при виборі стилю гри, але попереджають, що гра каратиме за "необережні" дії.

У ролику також можна оцінити кастомізацію зброї. Так, для встановлення модуля, наприклад, оптики, не доведеться заходити в окреме меню.

Прем'єра Stalker 2 запланована на 20 листопада для ПК і Xbox Series. Григорович зазначив, що команда розробників старанно працює над завершенням гри і "рахує дні до релізу". Раніше GSC планували випустити гру 5 вересня.

Примітно, що раніше відразу два очікувані тайтли, які мали вийти приблизно в один час зі STALKER 2, офіційно "переїхали" на 2025 рік. Йдеться про Kingdom Come: Deliverance II і Avowed.

У рейтингу Steam серед найочікуваніших ігор "Сталкер 2" перебуває на п'ятому місці, поступаючись лише Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds, Warhammer 40,000: Space Marine 2 і Frostpunk 2. Останні дві виходять у вересні.

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