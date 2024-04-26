Прем'єра гри призначена на 5 вересня цього року для ПК і Xbox Series.

Українська студія GSC Game World показала свіжий трейлер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. На нових кадрах можна побачити околиці Прип'яті та знамените колесо огляду.

Ролик представлений з нагоди 38-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. Ба більше, цього разу з українською озвучкою.

Цього разу GSC обійшлися без перенесення дати виходу – реліз гри все ще заплановано на 5 вересня цього року для ПК і Xbox Series. Раніше розробники планували випустити гру в першому кварталі 2024 року.

Раніше розробники ділилися іншими матеріалами щодо S.T.A.L.K.E.R. 2. Серед них, наприклад, нові скріншоти з оновленим інтерфейсом і сюжетний трейлер, у якому можна побачити Бродягу, Коршунова і Даліна.

Нагадаємо, дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хорора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри займе близько 40 годин, плюс, обіцяють варіативність у проходженні і чотири кінцівки.

Однією з ключових фішок гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

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