Прем'єра картини призначена на 8 квітня 2022 року.

Сьогодні почалося виробництво другої частини "Соніка" – фільму за мотивами гри Sonic the Hedgehog. Прем'єра стрічки запланована на 8 квітня 2022 року.

Про це в Твіттері повідомив режисер картини Джефф Фаулер.

Очікується, що в сиквелі до своїх ролей повернуться Джим Керрі та Джеймс Марсден.

Тизер Sonic the Hedgehog 2

Детальніше про фільм "Сонік"

Екранізація Sonic the Hedgehog з Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом і Джимом Керрі в головних ролях вийшла в прокат у лютому 2020 року. У перший вікенд стрічка показала хороший результат, заробивши в США $57 млн. Загалом картина при бюджеті у $85 млн зібрала в прокаті $321 млн. Це хороший показник для фільму за мотивами гри. Оскільки "Варкрафту", рекордсмену за зборами серед екранізацій ігор, вдалося заробити $439 млн. При цьому виробничий бюджет у фільму за мотивами Warcraft був майже в два рази більшим, ніж у "Соніка" – $160 млн.

На сайті IMDb перша частина "Соніка" отримала 6,5 балів з 10.

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Автор: Сергій Коршунов