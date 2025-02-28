Раніше в лідерах був Monster Hunter Wilds, який сьогодні дебютував на ПК і консолях.

У магазині Steam оновився рейтинг найочікуваніших ігор. Він формується не Valve, а звичайними користувачами за кількістю додавань того чи іншого тайтла до списку бажаного.

Після релізу Monster Hunter Wilds місце найочікуванішої гри в Steam зайняв Deadlock, новий MOBA-шутер від творців Counter-Strike 2 і Dota 2. Поки що невідомо, коли гра отримає повноцінний реліз, хоча в неї вже грають і обговорюють на стадії тестування.

На другому місці перебуває Hollow Knight: Silksong. Сиквел культової "метроідванії" не показували вже кілька років, хоча анонс відбувся ще у 2019. Але фанати впевнені: гра вийде, коли буде готова.

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Третю позицію посіла Elden Ring: Nightreign, мультиплеєрний rogue-like на трьох осіб з елементами королівської битви. Деякі журналісти і блогери вже пограли в неї і були приємно здивовані. Гру називають "дивною, але дуже веселою".

На які ще ігри чекають ПК-геймери:

InZOI – корейський аналог The Sims із фотореалістичною графікою.

Light No Fire – нова гра творців No Man's Sky. У ній обіцяють перший по-справжньому відкритий світ розміром із Землю.

Mecha BREAK – багатокористувацька гра про битви бойових роботів.

Subnautica 2 – сиквел знаменитого підводного виживача.

Dune: Awakening – виживач за всесвітом "Дюни".

Borderlands 4 – продовження популярної серії лутер-шутерів.

ARK 2 – сиквел популярної гри на виживання у світі динозаврів.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники Metro представили свою нову гру в сетингу майбутнього і з режисером "Драйву" на борту. Дати релізу поки що немає, але відомо, що вона вийде в Steam.

Новий витік щодо Half-Life 3 говорить, що розробка гри вже на фінішній прямій, ба більше, вона може вийти вже цього року.

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