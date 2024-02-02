Вже майже половина користувачів "переїхала" на Windows 11, а найпопулярнішою відеокартою є RTX 3060.

Магазин ігор Steam оновив дані про "залізо" своїх користувачів на початок 2024 року. Ці дані цікаві насамперед тим, що дозволяють дізнатися, на якій системі грає більшість геймерів. А ще вони допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

На початку 2024 року найпопулярнішою відеокартою залишається Nvidia RTX 3060, яка встановлена в 4,83% комп'ютерів. У спину їй дихає GTX 1650 (4,53%). Цікаво, що замикає трійку лідерів ще одна RTX 3060, але мобільна (3,73%). Загалом, на частку карт Nvidia припадає 74% користувачів, AMD – всього 16%.

Що стосується CPU, то моделі з шістьма ядрами все ще найпопулярніші – встановлені в 32,43% систем. Однак ще кілька місяців тому відсоток був вище – понад 40%. При цьому поширеність 8-ядерних і 16-ядерних з кожним місяцем зростає – 20,55% і 3,21% відповідно.

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Ця збірка ПК є найпопулярнішою в 2024 році для ігор

Процесор – 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce RTX 3060.

Монітор – 1920x1080 пікселів.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище.

Згідно зі статистикою Steam, майже половина геймерів "переїхала" на Windows 11. Актуальна ОС за останній рік зросла в популярності на 25%. "Десятка" ж навпаки, втрачає позиції. Таким чином, сьогодні різниця між новою та старою ОС становить трохи більше ніж 7 відсотків.

Якщо ви плануєте оновити "залізо" свого ПК, УНІАН ділився актуальним рейтингом найкращих відеокарт, процесорів, кулерів та ігрових мишок від авторитетних фахівців.

Хоч лютий – найкоротший місяць в році, в найближчі тижні вийде багато очікуваних ігор для самої різної аудиторії: від RPG та супергеройських екшенів до піратських пригод і містичних адвенчур. Ми розповідали про головні релізи лютого 2024 року.

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