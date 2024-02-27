Також спостерігаються проблеми у мобільних операторів.

27 лютого в Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-зв'язку – про це повідомляють місцеві медіа.

За повідомленнями, у користувачів не працює Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber та інші сервіси, включно з YouTube і Steam. Також надходять скарги на всіх крупних мобільних операторів.

Збій інтернету в Росії: де спостерігаються проблеми з доступом

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За даними деяких користувачів у РФ, у них є доступ до Telegram і Youtube за умови використання VPN-сервісів, і то не всіх. Водночас частина з мобільних VPN-клієнтів перестала працювати також.

Зазначається, що це вже другий серйозний інтернет-збій у РФ за останній місяць. 30 січня сталася "масштабна поломка" в доменній зоні RU: тоді перестали працювати сотні сервісів і сайтів.

У РНБО України вважають, що основною причиною перебоїв з інтернетом у РФ може бути перевірка механізмів переходу до "суверенного інтернету". Роскомнадзор уже відзвітував про встановлення в мережах провайдерів "комплексу протидії загрозам", який дає таку можливість. Звертається увага, що 17 березня в РФ відбудуться "президентські вибори".

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