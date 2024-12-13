Гравці знову зустрінуться з уже знайомими босами.

На The Game Awards 2024 представили новий проєкт від FromSoftware і Bandai Namco - кооперативний екшен-спін-офф за всесвітом Elden Ring з підзаголовком Neightreign, реліз якого заплановано на 2025 рік.

Neightreign пропонує гравцям вирушити в стислу версію знайомих локацій, де суперники та їхнє розташування змінюються від вилазки до вилазки. Тепер це не просто одиночна подорож із закликом союзників на час, а повноцінний кооперативний досвід для невеликих груп друзів. Розробники надихнулися форматом "полювання на босів", нагадуючи про серію Monster Hunter, а серед супротивників, яких доведеться здолати, вже можна помітити інтерпретації знакових персонажів з минулих ігор студії, включно з таємничим Безіменним Королем з Dark Souls 3.

Відомо, що в грі з'являться нові механіки переміщення, такі як чарівний птах-глайдер, здатний допомагати героям у подоланні перешкод і застосуванні нестандартної тактики. Повернуться знайомі багаття, які виступають не тільки в ролі точок відпочинку, а й впливають на цикл завдань і битв. Як саме вони впишуться в нову кооперативну концепцію, поки незрозуміло, але, судячи із заяви творців, ми побачимо переосмислення звичних систем збереження, прокачування і відродження ворогів.

Раніше ми повідомляли, що на The Game Awards 2024 показали нові проєкти від іменитих розробників, включно з Thick of Thieves від Воррена Спектора та довгоочікуваним анонсом "Відьмак 4".

Вас також можуть зацікавити новини: