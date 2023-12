Naughty Dog випустила реліз, в якому пояснила, що проект з'їв би всі вільні ресурси, які студія хоче використовувати для створення одиночних ігор з сюжетом.

Довгобуд непростої долі, гра The Last of Us Online наказала довго жити, на цей раз - офіційно. Студія Naughty Dog оголосила, що мультиплеєрна частина франшизи ніколи не побачить світ - причина в тому, що перед переходом до повноцінного виробництва команда розробників усвідомила масштаби проекту і кількість необхідних ресурсів для його підтримки.

"Ми розуміємо, що багато хто з вас з нетерпінням чекали новин про проект, який ми назвали The Last of Us Online. Сказати це нелегко: ми прийняли неймовірно важке рішення припинити розробку цієї гри", - йдеться в заяві компанії.

У Naughty Dog уточнили, що головною причиною для скасування стало те, що мультиплеєрний проект був занадто великим, тому його розробка автоматично з'їла б всі ресурси студії для створення нових одиночних ігор:

"Коли ми вийшли на повну потужність виробництва, масштаб наших амбіцій став очевидний. Щоб випустити і підтримати The Last of Us Online, нам доведеться використовувати всі ресурси нашої студії для підтримки контенту після запуску на довгі роки, що серйозно вплине на розробку майбутніх однопользовательских ігор. Тож перед нами було два шляхи: стати студією, яка надає виключно онлайн-ігри, або продовжувати зосереджуватися на однокористувацьких розповідних іграх, які визначають Naughty Dog."

На закінчення студія подякувала спільноті за підтримку.

Після оголошення про скасування Інсайдер Dusk Golem показав скріншот головного меню скасованої гри-судячи з нього, в гру збиралися додати внутрішньоігровий магазин з battlepass.

Спочатку The Last of Us Online замислювався як онлайн-режим для другої частини гри, а після того, як проект розширився, в мережі з'явилися чутки, що це може бути standalone-гра. Зараз Naughty Dog займається кількома одиночними іграми. Їх подробиць поки немає.

The Last Of Us Part II-це відеогра, розроблена студією Naughty Dog і видана компанією Sony Interactive Entertainment. Вона продовжує історію з першої частини, зосереджуючись на персонажах Еллі і Джоела, і їх подорожі в спустошеному постапокаліптичному світі, ураженому інфекцією, що перетворює людей в небезпечних мутантів.

