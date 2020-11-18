Цього разу компанія Epic Games направила позов до федерального суду Австралії.

Компанія Epic Games, яка створила популярну королівську битву Fortnite знову подала позов проти Apple, але на цей раз в Австралії. Розробники вкотре звинуватили творців iPhone в монополізмі і порушенні прав споживачів.

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У своєму позові на 13 сторінок компанія Epic Games посилається на австралійські закони про захист прав споживачів, а також на деякі пункти закону про конкуренцію, передає видання Game Rant.

У Epic Games стверджують, що таким чином відстоюють не стільки свої інтереси, скільки права споживачів та інших розробників. Однак сам конфлікт розгорівся саме після видалення Fortnite з App Store та Google Play Market.

Цікаво, що автори Fortnite не подали позов проти Google в Австралії.

Конфлікт Epic Games з Apple і Google

13 серпня 2020 року Epic Games додала у Fortnite власну платіжну систему, щоб отримувати весь прибуток від гри та не сплачувати 30% сервісного збору компаніям Apple і Google

Дії розробників стали прямим порушенням правил App Store. Apple в той же день заявила про порушення і видалила Fortnite зі свого магазину.

З тих же причин компанія Google видалила Fortnite з Play Market.

У відповідь компанія Epic Games подала на Apple до суду з вимогою знизити відсоток сервісного збору, які розробники змушені платити виробнику iPhone. Творці Fortnite назвали Apple монополістом, звинувативши в тому, що компанія забороняє встановлювати на iPhone додатки зі сторонніх магазинів.

Аналогічний позов був поданий і проти Google.

У відповідь на позов Apple видалила з App Store аккаунт Epic Games, через що компанія втратила можливість завантажувати в магазин оновлення та нові ігри.

Поширювати Fortnite на Android-пристроях розробники почали з офіційного сайту гри.

Перше судове слухання у справі Epic Games проти Apple відбулося 24 серпня. Суддя визнала, що автори Fortnite цілеспрямовано порушили правила App Store. Втім, це був очевидний факт, оскільки Epic Games склала і подала позов до суду в той же день, коли Fortnite видалили з App Store. Крім того, в цей же день розробники випустили ролик, в якому обіграли знамениту рекламу комп'ютерів Mac і назвали Apple монополістом.

У вересні Apple подала зустрічний позов проти Epic Games, звинувативши розробників в умисному порушенні правил магазину App Store.

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Автор: Сергій Коршунов