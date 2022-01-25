Хороша гра, якій не завадить трохи полірування.

УНІАН продовжує активно стежити за інді-іграми. Нещодавно нам в редакцію надіслали цікавий двомірний хорор з елементами головоломки Hidden Deep. Гра вийшла лише в ранньому доступі Steam, але вже має достатню кількість контенту. Ми випробували проект і ділимося враженнями від проходження.

Геймплей перекриває історію

Hidden Deep володіє дуже умовним сюжетом, який присвячений виконанню небезпечних завдань під землею. Судячи з антуражу, всі події розгортаються на іншій планеті, але підказок на цей рахунок гра не дає. Перед користувачем лише ставляться конкретні цілі на кожній місії. Поки їх вісім, але в майбутньому розробники додадуть ще дві, які завершать сюжетну кампанію.

Доручення в Hidden Deep дають привід рухатися вперед і проходити випробування, але в цільну історію вони не складаються. Тому любителям продуманої оповіді з розкриттям персонажів в грі робити нічого. Однак тут важливо враховувати ставки розробників. Вони вирішили повністю зосередитися на геймплеї і атмосфері Hidden Deep, тому зробили сюжет схематичним. А раз так, то судити будемо за основними складовими хорора.

Ігровий процес в проекті вийшов в цілому хорошим. Головний герой на ім'я Мерфі повинен досліджувати тунелі шахт, шукати спосіб, як пробратися до закритих місць, битися і вирішувати головоломки. У протагоніста є набір пристроїв, які допомагають впоратися з поставленим завданням.

Сканер грунту укупі з вибухівкою дозволяють пробитися на нижні рівні в окремих точках. Дрон-розвідник можна посилати вивчати локації і навіть знищувати зустрінутих ворогів електрошокером. А лебідка з гаком — це взагалі кращий "друг" Мерфі. Вона дозволяє спускатися і підніматися на велику висоту, що доводиться часто робити на заплутаних рівнях. Гаджет також трансформується в зіплайн, коли з'являється необхідність подолати широку прірву.

Стрілянина в проекті виконана просто: гравець дістає зброю, цілиться за допомогою лазера і натискає на курок. Видів ворогів менше десятка, але їх наявність — важлива частина атмосфери. Користувачеві завжди доведеться бути насторожі, щоб випадково не наштовхнутися на кровожерливих крабів або мух-переростків. Раптові зустрічі з противниками можуть легко призвести до смерті. Контрольні точки в Hidden Deep розташовані більш ніж лояльно, але загальна кількість відроджень обмежена. На середньому рівні складності їх чотирнадцять, і якщо використати всі, то доведеться починати місію заново. Це теж позитивно підкреслює гнітючу атмосферу і змушує акуратно рухатися вперед.

Головоломки в грі найчастіше логістичні і пов'язані з проходженням певних перешкод. У такі моменти під контроль гравця потрапляє кілька персонажів. Серед них є інженери, які можуть їздити на бурильній машині, керувати підйомним краном, плавати під водою в масці і так далі. Гравцеві потрібно віддавати команди всім підопічним і по черзі справлятися з перешкодами. Наприклад, доставити бур в тунель, пробити шлях до рубильника, відключити електрику і проплисти іншим персонажем під водою.

Такі задачки виконані добре, адже вимагають логічного мислення і ретельного вивчення світу. Щоправда, дослідження вийшли одним із слабких аспектів хорора. Локації в Hidden Deep одноманітні, а в відгалуженнях можна відшукати хіба що аптечку і патрони. У грі немає приводів відхилятися від основного маршруту, так як користувач майже нічого не отримає за спроби вивчити рівень.

Страшно цікаво

Про атмосферу ми вже говорили, але тут варто виділити головне — чудово стилізоване оточення. Зовнішній вигляд і настрій Hidden Deep відсилають до фільмів "Чужий" і "Щось". Похмурий ембієнт і неприємні звуки ворогів теж додають напруги. А останній важливий елемент — обмежене освітлення. Якщо в тунелі немає ламп, то світло виділяє тільки ліхтарик. Саме тому нерідко доводиться діяти в умовах обмеженої видимості. І як мінімум на перших рівнях ідея працює відмінно — гравцеві буде дійсно страшно рухатися вглиб шахт. Далі до нестачі освітлення звикаєш, але дискомфорт все одно відчувається.

Окремим пунктом потрібно виділити фізику. У об'єктів є вага і інерція, що важливо враховувати при пересуванні і вирішенні головоломок. Щоб забратися на виступ, необхідно підстрибнути і підтягнутися, а якщо герой звалиться з великої висоти, то він розіб'ється. Фізична модель додає Hidden Deep глибини, але в ній поки багато шорсткостей. Дрібні недоробки в цьому аспекті гри часто призводять до безглуздих смертей, тому проект треба гарненько відполірувати.

Короткі висновки

Від Hidden Deep залишаються приємні враження. Це оригінальний хоррор з відмінною атмосферою і декількома цікавими ідеями. Ми рекомендуємо придивитися до гри любителям жахів і користувачам, які шукають якийсь незвичайний проект на кілька вечорів.