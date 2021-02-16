Захід розпочнеться 20 лютого о 21:00 за Києвом.

У королівській битві Fortnite відбудеться кінофестиваль анімаційних короткометражок. Серед стрічок-учасників – номінанти на "Оскар" в категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм". Захід розпочнеться 20 лютого о 21:00 за Києвом.

Як повідомили розробники з Epic Games, вхід на кінопоказ буде вільним. Сам фестиваль проходитиме в режимі "Королівська вечірка". Загальна тривалість короткометражок – близько 30 хвилин. Серії повторюватимуться по черзі протягом доби.

Закінчиться захід через добу – 21 лютого о 21:00. Розробники також випустили трейлер, в якому можна побачити учасників фестивалю.

Трейлер "Короткометражки Fortnite"

Нагадаємо, що це далеко не перший культурний захід, який проходить в королівській битві від Epic Games.

Фільми та концерти в Fortnite

Раніше в Fotnite виступали діджей Diplo і чотириразовий володар «Латинської Греммі» Джей Бальвін. А віртуальний концерт репера Тревіса Скотта в королівській битві Fortnite подивилося 27 мільйонів осіб.

Влітку в Fortnite пройшов показ фільмів Крістофера Нолана. Гравці могли подивитися "Бетмен: Початок", "Престиж" та інші стрічки знаменитого кінорежисера.

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Автор: Сергій Коршунов