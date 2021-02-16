У королівській битві Fortnite відбудеться кінофестиваль анімаційних короткометражок. Серед стрічок-учасників – номінанти на "Оскар" в категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм". Захід розпочнеться 20 лютого о 21:00 за Києвом.
Як повідомили розробники з Epic Games, вхід на кінопоказ буде вільним. Сам фестиваль проходитиме в режимі "Королівська вечірка". Загальна тривалість короткометражок – близько 30 хвилин. Серії повторюватимуться по черзі протягом доби.
Закінчиться захід через добу – 21 лютого о 21:00. Розробники також випустили трейлер, в якому можна побачити учасників фестивалю.
Трейлер "Короткометражки Fortnite"
Нагадаємо, що це далеко не перший культурний захід, який проходить в королівській битві від Epic Games.
Фільми та концерти в Fortnite
- Раніше в Fotnite виступали діджей Diplo і чотириразовий володар «Латинської Греммі» Джей Бальвін. А віртуальний концерт репера Тревіса Скотта в королівській битві Fortnite подивилося 27 мільйонів осіб.
- Влітку в Fortnite пройшов показ фільмів Крістофера Нолана. Гравці могли подивитися "Бетмен: Початок", "Престиж" та інші стрічки знаменитого кінорежисера.