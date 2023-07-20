The Elder Scrolls Online стала безкоштовною в Epic Games Store. Також в магазині роздають Murder by Numbers.

У магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – цього разу гравцям віддають одразу дві гри.

Перша гра в роздачі – The Elder Scrolls Online. Це одна з найпопулярніших ММОRPG на сьогодні, якщо вірити середньодобовому онлайну і одноголосним рейтингам, побудованих на відгуках як профільних видань, так і звичайних геймерів.

Випущений майже 10 років тому проєкт у всесвіті "Древніх Сувоїв" отримав не цілком заслужену хвилю хейта і погану репутацію в ігровій спільноті. Однак, після років доповнень й поліпшень, більшість гравців сходяться на думці, що автори змогли вловити потрібну хвилю і привести гру в той стан, в якому вона замислювалася при розробці.

Також в магазині роздають Murder by Numbers, яка являє собою гібрид візуальної новели з головоломками. Середня оцінка гри на агрегаторі OpenCritic становить 81 балів зі 100.

Обидва тайтли можна додати до бібліотеки до 27 липня 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин знову порадує користувачів двома іграми – Homeworld Remastered Collection і Severed Steel.

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