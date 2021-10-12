Поки що про потенційну екранізацію немає ніяких подробиць.

Королівська битва Fortnite більш ніж три роки входить в список найпопулярніших умовно-безкоштовних ігор. Її постійно підтримують контентом, завдяки чому аудиторія продовжує розважатися в проекті Epic Games. Нещодавно компанія почала замислюватися про те, щоб використати свій бренд в інших медіа. Зараз вона активно обговорює можливість екранізації Fortnite.

Як передає портал Eurogamer з посиланням на першоджерело, випуск фільму розглядається Epic Games, як спосіб отримати додатковий дохід. Коли компанія виступила проти Apple і Google, її королівську битву видалили з App Store і Play Market. І найближчим часом завантажити Fortnite на смартфонах не вийде. Epic Games програла суд Apple, і "яблучний гігант" відмовився повертати проект у свій сервіс. Через відсутність на мобільних платформах доходи від королівської битви зменшилися. А майбутня екранізація повинна хоча б частково компенсувати втрати.

Подробиць картини поки немає, але ЗМІ кажуть, що її випуск "вже обговорювався". Зараз в Epic Games працюють троє колишніх високопоставлених співробітників LucasFilm. У них є досвід у створенні і продюсуванні фільмів, тому екранізація Fortnite має всі шанси на успіх.

Про сюжет Fortnite

У грі присутній заплутаний сюжет, який включає безліч подій — навіть повне знищення світу;

Історія Fortnite тісно пов'язана з персонажами з інших всесвітів. За останні роки в проекті встигли з'явитися десятки культових героїв з різних розважальних сфер — від Кратоса до Таноса і Джона Уіка.

Чи стануть кросовери частиною майбутньої екранізації, невідомо.

Автор: Назар Степорук