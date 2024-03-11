У грі з'явиться багато нового контенту, який зробить її більше схожою на Fortnite.

Розробники однієї з найпопулярніших ігор PUBG приготували на цей рік багато нового. Безкоштовну гру у жанрі "королівська битва" планують перевести на движок Unreal Engine 5. Це дозволить покращити візуальні та графічні можливості.

Як пише IGN, також планують включити до гри контент користувача, що додасть атмосфери Fortnite. Згідно з задумом, хочуть "дати гравцям можливість створювати свій контент та взаємодіяти з ним, а також сприяти створенню динамічної екосистеми, якою керують творці".

PUBG з'явиться можливість руйнувати оточення, наприклад частину будівлі, та будувати захисні бар'єри. Це відкриє нові маршрути для атаки, безпечні області й надасть грі динамічний рівень стратегії та тактики. Спробувати це оновлення можна буде вже у квітні.

Також розробники наразі працюють над предметами, які орієнтовані на виживання, що збагатить режими гри та, ймовірно, залучить нових гравців. Крім того, Krafton обіцяє покращати підбір гравців та посилити боротьбу з читерством, щоб зробити гру комфортнішою.

Новинки від розробника PUBG

Як повідомляв УНІАН, студія Krafton, яка створила хітовий PUBG: Battlegrounds, анонсувала inZOI. Гра викликала неабиякий ажіотаж в мережі, а її вже називають "вбивцею" The Sims - популярної серії симуляторів життя від EA.

У грі можна буде обзавестися віртуальною сім'єю, будинком, домашніми улюбленцями і навіть влаштуватися на роботу. Наприклад, стати пожежником. Гравці можуть розраховувати на деталізовані інтер'єри будівель і повне налаштування житла

Крім того, Krafton оголосило про створення "корейської The Witcher". Гру під кодовою назвою Project Windless саме так представили публіці. Цей аналог "Відьмака" розробляється за мотивами книжкового циклу "Птах, який п'є сльози".

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