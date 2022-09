Покійному співробітнику Naughty Dog присвятили невелику, але приємну великодку.

В The Last of Us Part I, ремейку першої частини постапокаліптичної серії, є деталь, яка відсутня в оригіналі. Це плакат футболіста на стіні в одному з будинків. Ось тільки на постері зображений не вигаданий спортсмен, а реальна людина — покійний розробник гри. Він не дожив до виходу проекту, і Naughty Dog вирішила присвятити колишньому працівнику великодку.

Про це розповів аніматор Роберт Моррісон з Bend Studio на персональному акаунті в Twitter.

"Мені важко писати про це. Але це щось дуже особливе. Деніел був продюсером у Visual Arts. Він помер під час розробки гри. Naughty Dog увічнила його тут [в The Last of Us Part I]. Він був чудовою людиною. Будь ласка, поділіться з нами [відсиланням], щоб люди дізналися його ім'я", — написав Моррісон.

У відповіді одному з користувачів аніматор розповів, де захована великодка. Її можна виявити під час місії з пошуками Еллі в фермерському будинку з кіньми, який належить Томмі.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися поліпшене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last of Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а пізніше з'явиться на ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

