Гра стала краще виглядати і звучати, але сюжет і геймплей залишилися без змін.

Нещодавно спала заборона на публікацію попередніх оглядів The Last of Us Part I, ремейка знаменитої постапокаліптичної гри. Західні журналісти залишилися задоволені проектом і поставили високі оцінки. Однак окремі рецензенти відзначили важливу деталь.

На Metacritic The Last of Us Part I має 89 балів від критиків після 99 оглядів. Журналістам сподобалося оновлення візуальної складової, штучного інтелекту ворогів, освітлення і моделей персонажів. Окремо підкреслюється звучання, яке Naughty Dog вивела на новий рівень.

Але в плані сюжету і геймплея The Last of Us Part I в точності повторює оригінал, тільки тепер продається без мультиплеєра. Джоел став трохи більш жвавим, а зброя додала у вазі за рахунок дрібних змін. І на цьому нововведення в ігровому процесі закінчуються. Тому окремі рецензенти запропонували подумати, чи варто платити 70 доларів/євро (2290 гривень в Україні) за такий ремейк.

Витяги з деяких оглядів The Last of Us Part I

Inverse (10 з 10): "Незабутні персонажі, високі ставки, захоплюючий екшен і бездоганний темп роблять The Last of Us Part I чудовим ігровим досвідом у всіх можливих сенсах".

Metro GameCentral (8 з 10): "Абсолютно безглуздий ремейк однієї з кращих ігор останнього десятиліття, тільки з половиною вмісту [без мультиплеєра — УНІАН] і за подвійною ціною".

Attack of the Fanboy (3 з 5) "З величезним цінником і меншим вмістом, ніж у більш ніж прийнятному аналогу для PS4, The Last of Us Part 1 — це абсолютно непотрібний ремейк з чудовою графікою, яка тільки ще більше підкреслює застарілий геймплей".

