Ідею створення висунув колишній футболіст Андрій Аршавін, а створення гри буцімто довірили "Газпрому".

У РФ гордо заявили про створення аналога популярного футбольного симулятора FIFA. І одразу попередили, що фінальну версію гри російські геймери побачать не скоро: на розробку потрібні "десятки років".

Як відомо, Electronic Arts, творці FIFA, були одним із перших ігрових видавництв, які засудили російську агресію. Після повномасштабної війни компанія пішла з ринку Росії і видалила збірні країни-агресора зі своїх спортивних проєктів.

Як пишуть росЗМІ, ідею створення російського аналога FIFA висунув колишній футболіст Андрій Аршавін. Її він представив президенту РФ Володимиру Путіну. Концепція полягає в тому, що "в такій відеогрі можна буде грати за національну збірну РФ і не тільки...". Створення гри довірили "Газпрому".

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Вона вже розробляється. Порядок денний був у тому, щоб не попросити його розробити у президента, а попросити підтримати ініціативу. Тому що "Газпром" уже розробляє аналог, і сподіваюся, що незабаром ми його побачимо. Я знаю, що на розробку гри потрібен не один рік, це десятки років – голова Всеросійської федерації фіджитал-спорту.

Це ще один аналог у відповідь на санкції, який готують у Росії. Нещодавно росЗМІ писали про створення аналога SimCity, що "відповідає традиційним цінностям". А вийти він нібито має цього літа.

Ще 2022 року, одразу після відходу найбільших виробників техніки, у Росії заявили, що робитимуть власні смартфони та комп'ютери. І зазначили, що в країні для цього все є. Щоправда, з того моменту процес застопорився.

Утім, як повідомляється, у РФ все одно без проблем можна купити iPhone 15 та інші техноновинки, всупереч санкціям. Причому з'являються вони там мало не в перші дні продажу.

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