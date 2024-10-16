Видавцем гри виступить Bandai Namco.

Неанонсована гра за легендарним аніме та мангою Зошит смерті отримала вікове обмеження від тайванського рейтингового агентства.

За інформацією на сайті тайванського агенства, гра отримала назву Death Note: Killer Within. Вона буде доступна на Playstation 5 і 4, а видавцем виступить Bandai Namco. Проєкт отримав вікове обмеження PG-15, це означає, що гра не рекомендована дітям віком до 15 років. Поки інформації про нову гру більше немає, але ми можемо згадати минулі ігрові адаптації манги (так, такі були).

Першою грою за всесвітом Зошити смерті стала Death Note: Kira Game, випущена 2007 року для Nintendo DS і розроблена Konami. Це була суміш візуальної новели і стратегії, де гравець вибирав бік Кіри або L і вступав в інтелектуальну дуель, яку зараз можна порівняти з Among Us, ну, або настільною грою в Мафію: персонажі колективним голосуванням вирішують, хто вбивця. Гра не вийшла за межі Японії, але ентузіасти створили фанатський переклад на англійську.

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Того ж року для DS вийшло продовження - Death Note: Successor to L від тих же розробників. Сюжет фокусувався на наступниках L - Ніа і Мелло, а геймплей пропонував нові можливості для рольового відіграшу, але основа залишалася незмінною.

Крім того, існувала ще одна гра у форматі візуальної новели - L: The Prologue to Death Note - Spiraling Trap, випущена 2008 року тією ж Konami, яка фокусувалася на розслідуваннях L до подій манги. У цій грі геймери, виступаючи в ролі помічника L, повинні були розгадувати головоломки і вирішувати злочин на борту круїзного лайнера. Напарниками гравця могли стати відомі за аніме герої: агенти ФБР Рей Пембер і Наомі Місорі.

Також персонажі Зошити смерті з'являлися в Jump Force, де Кіра і Рюк відігравали важливу роль у сюжеті, хоча сам Лайт не брав участі в боях.

Нагадаємо, що нещодавно було анонсовано гру за кінофраншизою Tron. Проєкт отримав підзаголовок Catalyst, а сам по собі він представлятиме екшен з ізометричною камерою, натхненний Hades.

Трохи про Зошит смерті

Зошит смерті - це культове аніме, яке вийшло 2006 року і швидко завоювало серця глядачів по всьому світу. Воно засноване на однойменній манзі і розповідає історію Ягамі Лайта, школяра, який знаходить містичний зошит, здатний вбивати людей, чиї імена в нього записані. Лайт, вирішивши використати його силу для створення утопічного світу без злочинності, стає відомий як Кіра. Йому протистоїть L, геніальний детектив, чиє завдання полягає в тому, щоб зловити Кіру і зупинити серію загадкових смертей.

Аніме вирізняється напруженою атмосферою і складним психологічним протистоянням між Лайтом і L. Воно порушує важливі питання моралі та справедливості, досліджуючи, що станеться, якщо одна людина отримає абсолютну владу над життям і смертю. Серії сповнені несподіваних поворотів та інтелектуальних баталій, що тримає глядачів у напрузі до самого фіналу.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2007 році міністерством культури Японії, Зошит смерті посідає 10-те місце серед найкращої манги всіх часів.

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