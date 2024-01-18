Як і попередні частини, нова гра належить до жанру Tower Defense.

Через 5 років після анонсу EA випустила третю частину колись культової мобільної серії – Plants vs. Zombies 3. Поки гра доступна у Великобританії, Нідерландах, Австралії, Ірландії та Філіппінах. Пізніше список країн буде розширюватися.

Як і попередні частини, нова гра належить до жанру "Tower Defense". У грі з'явилися нові персонажі, які доповнили команду старих героїв. Сама гра безкоштовна, але будуть мікротранзакції.

PvZ3 – це сюжетно-епізодична гра, яка розширює світ Plants vs. Zombies і повертає нас до класичних боїв першої гри! – з анонсу EA.

EA заявляє, що PvZ3 стане доступною у більшій кількості країн трохи "пізніше", Поки вона збирає відгуки протягом періоду "м'якого запуску".

Оригінальна Plants vs. Zombies вийшла на ПК і Mac в 2009 році, а потім і на смартфонах. Гра швидко завоювала популярність завдяки захоплюючій ігровій механіці, оригінальній ідеї, гумористичному стилю і простоті управління.

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