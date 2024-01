Обидві новинки назвали чи не найкращими іграми у своїх серіях.

На цьому тижні виходить відразу дві ігри за мотивами культових японських франшиз. Йдеться про Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8) і Tekken 8, реліз яких намічено на 25 і 26 січня відповідно.

Ігрові ЗМІ почали публікувати рецензії, в яких навперебій розхвалюють новинки, виставляючи їм високі оцінки і називаючи чи не найкращими іграми в серії. На сайті-агрегаторі OpeCritic середня оцінка Infinite Wealth і Tekken 8 становить значні 90 балів зі 100.

До головних плюсів Infinite Wealth журналісти віднесли цікавий сценарій, події якого, вперше в цій франшизі, відбуваються за межами Японії, продумані другорядні квести, а також бойову систему, яку розробники серйозно поліпшили в порівнянні з попередньою частиною.

Додатково наголошується, що нова частина є наймасштабнішою у франшизі, а на її проходження у геймерів піде близько 70 годин.

Що стосується Tekken 8, то журналісти в цілому практично одностайно назвали її найкращою частиною в серії. Давні фанати файтингу безумовно залишаться в захваті, а новачки, ймовірно, зможуть "влитися" у велику компанію поціновувачів жанру.

"Tekken 8 – це шедевр. Причому неважливо, подобаються вам файтинги чи ні – ця гра має бути частиною бібліотеки будь-якого геймера, незалежно від рівня навичок або жанрових переваг", – говориться в одному з оглядів.

Tekken 8 буде доступний на ПК, Xbox Series X|s та PS5. Своєю чергою, Infinite Wealth також загляне на минуле покоління PS4 і Xbox One.

Як УНІАН вже писав, ігровий 2024-й почався з тріумфального повернення "Принца Персії". Деякі журналісти навіть назвали її одним з найкращих представників жанру. А для власників PS5 раніше цього місяця вийшов ремастер The Last Of Us Part II.

